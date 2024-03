Ogromny kompleks basenowy pod Warszawą. Rusza inwestycja za blisko 110 mln zł. Prezydent Otwocka: "mieszkańcy czekali na to 50 lat" Michał Mieszko Skorupka

Prezydent Otwocka poinformował w mediach społecznościowych o rozpoczęciu budowy potężnego kompleksu basenowego. Koszt inwestycji ma wynieść 108 mln zł, a jej zakończenie przewidziano na 2026 rok. W efekcie mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. dziewięć torów do pływania, duży basen do rekreacji, baseny z hydromasażami, zjeżdżalnię, jacuzzi, strefę spa, sauny oraz groty solne.