OKI AR Showroom w służbie handlu

Aplikacja OKI AR Showroom wspiera sprzedawców w wykorzystaniu potencjału drzemiącego w urządzeniach drukujących OKI. Pomaga ona handlowcom w uzyskaniu pożądanych materiałów reklamowych. OKI AR Showroom przyspiesza proces, jaki zachodzi od pomysłu na przygotowanie materiałów komunikacyjnych, do jego zrealizowania.

Augmented Reality - rozszerzona rzeczywistość – to pomysł, w którym świat rzeczywisty łączy się ze światem wygenerowanym sztucznie. W praktyce zwykle idea AR realizowana jest w ten sposób, że na obraz z kamery (np. smartfona) nakładany jest drugi obraz powstały w czasie rzeczywistym przez program graficzny 2 lub 3D. Już kilka lat temu producenci nawigacji samochodowej zapowiadali, że wprowadzą AR w swoich urządzeniach. Dzięki temu kierowca mógłby z monitora systemu nawigacyjnego się dowiedzieć np. szczegółów dotyczących budynku, który właśnie mija. Jak wiadomo, w przypadku nawigacji pomysł się nie doczekał upowszechnienia, jednak samych systemów rozszerzonej rzeczywistości przybywa i stają się one bardzo przydatne.

Przykładem bardzo praktycznego zastosowania idei rozszerzonej rzeczywistości jest aplikacja OKI AR Showroom. Pozwala ona użytkownikom urządzeń drukujących OKI zobaczyć, jak będą wyglądały reklamy, bannery czy inne wymagane materiały informacyjne na ekranie smartfonu czy tabletu, czyli bez konieczności drukowania. Działanie aplikacji jest bardzo proste. By z niej korzystać należy jedynie wydrukować tzw. znacznik, czyli wskazany w aplikacji obraz w formacie A4. Następnie obraz należy położyć w sąsiedztwie produktów, których będą dotyczyć materiały informacyjne. Smartfon czy tablet po uruchomieniu OKI AR Showroom uaktywnia kamerę urządzenia i pokazuje propozycje banera, reklamy, ulotki z informacją o produkcie, o zniżce itd. Z listy na dole ekranu można wybrać nie tylko rodzaj komunikatu, ale również jego szatę graficzną. Co ważne, aplikację można wzbogacić o własne projekty i je również wizualizować na ekranie by sprawdzić, jak będą się prezentowały po wydrukowaniu.

Dzięki temu na żywo stworzymy pożądany materiał i od razu zobaczymy, jak będzie on wyglądał bez potrzeby drukowania. Po zapisaniu materiał można przesłać bezpośrednio do druku. W ten sposób mogą powstawać m.in. banery, plakaty, oznakowanie półek, etykiety do roślin, tablice rejestracyjne i naklejki na szerokiej gamie nośników, w wielu rozmiarach i gramaturach, w tym na nośnikach wodoodpornych, magnetycznych i sztancowanych. Aplikacja zaprojektowana dla detalistów jest bezpłatna i neutralna językowo, dzięki czemu korzyści z użytkowania jej mogą odczuć użytkownicy w każdym kraju. Co bardzo ważne, aplikacja nie tylko pomaga w przygotowaniu pożądanych materiałów, ale też może być traktowana jako źródło pomysłów na drukowane promocje.

- Nasza nowa aplikacja OKI AR Showroom to kolejny przełom w branży, który pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć, jak drukarki OKI mogą drukować na zadziwiająco wielu nośnikach różnych rodzajów i różnych rozmiarów. Aplikacja pozwoli detalistom otworzyć świat pełen możliwości drukowania i zrozumieć, że dzięki drukowaniu w sklepie mogą stać się bardziej kreatywni i lepiej realizować swoje potrzeby w zakresie komunikacji wizualnej – powiedział Piotr Parys, Channel Marketing Manager CEE w OKI Europe.

Rynek handlu detalicznego notuje ciągłe wzrosty i stosowanie nowoczesnych narzędzi do informowania o produktach i ich promowania jest skuteczną metodą uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Aplikacja OKI AR Showroom przyspiesza proces jaki zachodzi między pomysłem na przygotowanie materiałów komunikacyjnych a zrealizowaniem go. Skrócenie tego procesu to bardzo ważny i skuteczny argument na drodze do sukcesu w sferze handlu w ogóle, a zwłaszcza branży FMCG.