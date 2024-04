Okradali sklepy i restauracje w centrum Warszawy. Policja: "Schemat ich działania był taki sam"

Mężczyźni trafili do śródmiejskiej komendy.

W ostatnim czasie do Komendy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście wpłynęła informacja o dwóch osobach włamujących się do sklepu przy ulicy Dobrej . Kiedy na miejscu zjawili się funkcjonariusze, zauważyli oni w okolicy mężczyznę, który ukrywał coś pod kurtką.

Policja: "Schemat ich działania był taki sam"

- Szybko okazało się, że dwójka zatrzymanych nie "odwiedziła" tylko sklepu ogólnospożywczego. Wcześniej włamali się do restauracji, z której ukradli kilkaset złotych – przyznał sierż. szt. Pacyniak. - Schemat ich działania był taki sam. Najpierw taranowali własnym ciałem drzwi, po czym kradli pieniądze oraz papierosy i alkohol.

Do akcji włączyli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Zatrzymani przyznali się do kradzieży z włamaniem, za co usłyszeli zarzuty. Teraz może grozić im do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyźni swoim działaniem spowodowali szkody sięgające kilkunastu tysięcy złotych.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.