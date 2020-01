Olga Kalicka: Teatr Kwadrat stał się moim drugim domem

Czujesz się już w Teatrze Kwadrat, jak w domu? Pamiętam dzień, w którym podczas próby do spektaklu „Trzy Sypialnie”, która odbywała się na naszej Scenie Kameralnej, zeszłam na dół i po raz pierwszy zobaczyłam garderoby. Byłam całkowicie oczarowana. Tu jest jak w domu - to była moja jedyna myśl. I tak też się stało, Teatr Kwadrat stał się moim drugim domem, nie tylko poprzez panujący w nim wystrój, ale przede wszystkim dzięki ludziom, którzy go tworzą. Dyrektor, Andrzej Nejman ma taką umiejętność dobierania ludzi do współpracy, że tworzy się między nimi jakaś niezwykła energia i bardzo szybko zaczynają tworzyć zespół. To daje nam aktorom ogromny komfort pracy.

Już niedługo zobaczymy Cię w przedstawieniu "Nie książka zdobi człowieka". To już trzeci spektakl z Twoim udziałem w Teatrze Kwadrat. Przed premierą zawsze towarzyszą Ci te same silne emocje? ​

Niewątpliwie przedpremierowy czas to dla aktorów zawsze czas wyjątkowy, w którym tworzymy coś, co później zobaczą nasi widzowie, więc tak, czuję delikatną presję i chciałabym żeby wszystko było dopracowane. Śmieję się, że czas prób to czas „ciąży”, a następnie czeka nas „poród” czyli premiera… (śmiech) Teraz to ja przynajmniej wiem co mówię. ­­

Opowiedz nam trochę o Twojej postaci, Maggie Sweet...​

Maggie Sweet córka wielkiego Alexandra - czyli najlepszego krytyka w Nowym Jorku. Uznawana za literacką psycho-fankę, Muzę Pulitzerów. Wie, jakie mają o niej zdanie inni i choć w środku jest mądrą i dobrą osobą, do tej pory nie miała ochoty zrywać z siebie tej łatki. Aż tu nagle… zakochuje się pisarzu i jest gotowa zrobić wszystko aby go zdobyć, nawet jeśli miałoby to oznaczać konieczność odkrycia, kim naprawdę jest.