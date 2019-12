onelight Świąteczny Festiwal Kultur pierwszy raz w Polsce! Sprawdź kulisy wydarzenia

Kultura polska i żydowska inspirowały się nawzajem przez przeszło 1000 lat, a Chanuka i Boże Narodzenie, czyli niezwykle radosne święta udowadniają, jak wiele nas łączy!

Boże Narodzenie i Chanuka – łączy nas więcej, niż mogłoby się wydawać

Chanuka, czyli Święto Świateł, należy do najważniejszych i najbardziej radosnych w tradycji żydowskiej. Jego celebrowanie trwa 8 dni, w trakcie których co wieczór Żydzi rozpalają jedną świeczkę, a tradycyjnie lampę oliwną na chanukowym w świeczniku zwanym chanukiji. Historia święta sięga 165 r. p.n.e., kiedy to Żydom udało się pokonać Greków w narodowym powstaniu i odzyskać świątynię w Jerozolimie. W niej zaś zaleziono miarkę oliwy potrzebnej do zapalenia świecy i odprawiania nabożeństwa, która jak się okazało, pozwoliła rozświetlić mrok nie na jeden, a aż 8 dni.

Chanuka, podobnie jak Boże Narodzenie, jest niezwykle radosnym świętem upamiętniającym zwycięstwo dobra nad złem – światła nad mrokiem, Na polskich ziemiach przez wieki społeczność chrześcijańska i żydowska celebrowały swoje tradycje, a wzajemne wpływy są dziś widoczne w radosnym charakterze obchodów, obdarowywaniu się prezentami, kuchni i oczywiście muzyce!

W tym roku świętujemy wspólnie na wyjątkowym wydarzeniu muzycznym

Wyznaczana według tradycyjnego kalendarza żydowskiego Chanuka pokrywa się z terminem Świąt Bożego Narodzenia niezwykle rzadko. Dlatego rok 2019 jest wyjątkowy i stanowi świetną okazję do przypominania o korzeniach łączących judaizm oraz chrześcijaństwo. To także możliwość uzyskania wiedzy na temat wspólnych dziejów związanych z obecnością licznej diaspory żydowskiej na ziemiach polskich, której ślady są obecne w naszym kraju do dziś i które warto pielęgnować.

Miłośnicy dobrej muzyki, nie mogą przegapić #onelight Świątecznego Festiwalu Kultur, który w dniach 20-22 grudnia po raz pierwszy w Polsce zagości w warszawskim centrum Global EXPO. Bilety na wydarzenie są dostępne w sprzedaży od 20 listopada. Cały dochód z symbolicznej kwoty 20 PLN za bilet zostanie przekazany na cele charytatywne.

Kto wystąpi na #onelight?

W trakcie wydarzenia zostaną zaprezentowane współczesne aranżacje tradycyjnych świątecznych pieśni i utworów muzyki żydowskiej oraz chrześcijańskiej, które wykona orkiestra pod kierunkiem Adama Sztaby. Na scenie wystąpią także czołowi polscy artyści, w tym Katarzyna Nosowska, Kayah, Skubas, Krzysztof Zalewski oraz Igor Herbut. Pojawiają się także goście z zagranicy.

Maurice Sklar to światowej sławy żydowski skrzypek pochodzący z Nowego Orleanu. Grupa Miqedem wywodząca się z Tel Awiwu miesza w swojej muzyce wiele kultur i stylów, czerpiąc przede wszystkim z Biblii hebrajskiej. Na scenie pojawi się także zespół Klezmeranians, który przybędzie z Filadelfii, by zaprezentować utwory należące do tradycyjnej i współczesnej żydowskiej muzyki ludowej.

Po muzycznej części festiwalu w niedzielę 22 grudnia o 15:00 odbędzie się natomiast wspólne radosne świętowanie w ramach wydarzenia. Gwiazda Dawida i Gwiazda Betlejemska zaświecą po raz kolejny obok siebie – bądźcie z nami!