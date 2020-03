Oni powalczą o duże pieniądze ["Postaw na milion", odc. 2, patronat NaM]

Z kolei Ela lubi spędzać czas z rodziną, czytać książki i podróżować. Na co uczestniczki "Postaw na milion" przeznaczą ewentualną wygraną w programie? Obie panie marzą o wspólnej wyprawie do Japonii.

Krzysztof Przedpełski i Damian Ostrowicki – przyjaciele Druga para, która weźmie udział w teleturnieju, to przyjaciele - Krzysztof Przedpełski i Damian Ostrowicki. Od wielu lat mieszkają w Wielkiej Brytanii. Pracują razem w firmie produkującej kartonowe opakowania do cukierków i win. Wolny czas spędzają rodzinnie, grają w gry, oglądają filmy.

Krzysztof interesuje się motoryzacją, muzyką i sportem. Damian jest fanem postaci stworzonych przez Marvela. Interesuje się sportem, polityką i kosmosem. Lubi spontaniczne podróże, potrafi wsiąść w samochód i ruszyć w nieznane. Marzy o powrocie do Polski i kupnie domu w górach, na odludziu, z dala od zgiełku miasta. Krzysztof chciałby zobaczyć Nowy Jork, wodospad Niagara i zagrać w Las Vegas.

Komu uda się dzięki wygranej w programie zrealizować marzenia? Przekonamy się już w najbliższą sobotę w telewizyjnej Jedynce.

„Postaw na milion” to teleturniej dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą lub zaprzyjaźnionych graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Teleturniej jest emitowany w Polsce od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Najnowszą edycję można oglądać na antenie TVP 1. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest milion złotych.