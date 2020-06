Opłaty za parkowanie w Warszawie. Niemal połowa warszawiaków chce droższego parkowania w centrum miasta

83 % badanych nie ma wątpliwości, że auta są współodpowiedzialne za wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w miastach.

Polski Alarm Smogowy opublikował raport z badań społecznych, zrealizowanych wśród mieszkańców pięciu największych miast w Polsce, m.in. Warszawy. - Chcieliśmy sprawdzić, jak mieszkańcy chcieliby rozwijać transport w mieście, co im przeszkadza, co liczy się najbardziej - informuje PAS. Okazuje się, że warszawiacy chcą jeździć transportem zbiorowym, ale oczekują buspasów oraz większej liczby kursów. Chcą także ograniczeń wjazdu dla samochodów emitujących najwięcej spalin, bo wiedzą że auta są źródłem zanieczyszczeń powietrza. Aż połowa kierowców zadeklarowała, że byłaby chętna do rezygnacji z codziennego korzystania z auta. Jednak tylko w przypadku, gdy miasto zagwarantuje odpowiednią liczbę kursów transportu zbiorowego, bliskość przystanków, mniejsze korki oraz więcej buspasów w mieście. Dla podróżujących po miastach ważna jest jakość i czas podróży, a nie konkretny środek transportu. W Warszawie komunikację zbiorową za efektywną ocenia 59 proc. badanych, jazdę autem 22 proc. Pomysł zmiany części pasów drogowych na buspasy popiera 76 proc. badanych.

Najdłuższe dystanse w codziennych podróżach zmuszeni są pokonywać mieszkańcy Warszawy. W jedną stronę, 43 proc. z nich przejeżdża codziennie ponad 10 km - w Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu tylko 28 proc. badanych pokonuje codziennie taką odległość.

Tak dla droższego parkowania, nie dla starych diesli

Podnoszenie opłat za parkowanie w centrum miasta popiera 47 proc. badanych warszawiaków. Akceptacja dla zakazu wjazdu starych samochodów z silnikiem diesla do centrów miast jest na poziomie 67 proc. Najwyższe poparcie zyskały te rozwiązania, które zmierzają do penalizacji osób ewidentnie łamiących prawo – zwiększenie kar dla kierowców i mechaników wycinających filtry DPF oraz surowsze kary dla kierowców korzystających z pojazdów bez badań technicznych. Aktywności w tym względzie oczekuje 91 proc. badanych warszawiaków. - Czas też na ulepszenie ustawy, która pozwala tworzyć Strefy Czystego Transportu. Konieczny jest jasny zapis, który pozwoli gminom wyznaczać obszary, do których nie będą mogły wjeżdżać pojazdy nie spełniające odpowiednich norm - pisze PAS. Tak przedstawiają się wyniki badań odnośnie poparcia dla działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w Warszawie: