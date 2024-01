Opuszczona leśniczówka pod Warszawą. To tutaj Julia Wieniawa walczyła z potworami

Zajrzeliśmy do upiornego domu z horroru!

Duża część ujęć kręcona była bowiem w opuszczonej leśniczówce pod Warszawą. Wprawieni eksploratorzy momentalnie namierzyli chatkę w Puszczy Kampinoskiej. Wtem sieć lawinowo zalały filmy z urbexowych wypraw do tego miejsca. Co ciekawe - choć od pracy na planie zdjęciowym minęło już wiele miesięcy - na miejscu wciąż można było znaleźć ślady po ekipie filmowej. Na przykład w relacji z wyprawy zamieszczonej na youtube-owym kanale sietra widzimy znalezisko w postaci elementów charakteryzacji czy farby imitującej krew. Ujawniono również, jak działa tzw. "magia kina" - po oględzinach leśniczówki eksploratorzy stwierdzili, że piwnica, w której Julia Wieniawa walczyła z potworami znajduje się w zupełnie innym budynku, niż przedstawiono to widzom.

Z każdym dniem leśniczówka w podwarszawskim lesie coraz mniej przypominała miejsce, jakie znacie z filmu. Z chatki w ekspresowym tempie znikały różne rekwizyty i elementy wyposażenia. To, czego zapomnieli posprzątać po sobie filmowcy, chętnie przygarnęli spacerowicze i zwiedzający. Warto zatem przypomnieć, iż jedna z podstawowych zasad urban exploringu głosi, aby zwiedzany obiekt pozostawić w tym samym stanie, w jakim się go zastało. Dzięki temu kolejni śmiałkowie eksplorujący opuszczone wnętrza mają szansę zobaczyć te same eksponaty, co ich poprzednicy.