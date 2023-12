Opuszczona Warszawa. Setki tysięcy osób wyjechało na święta. Miasto złapało oddech?

Opuszczona Warszawa - udało nam się sfotografować puste miasto. Na święta i inne ważne wydarzenia setki tysięcy przyjezdnych wracają do swoich domów. Niektórzy twierdzą nawet, że miasto "złapało oddech". Oto najważniejsze miejsca Warszawy, które stały się puste.

Aż 40 procent mieszkańców Warszawy nie urodziło się w tym mieście. Od zawsze stolica - jak magnes - przyciągała wiele osób. Najczęściej do stolicy przeprowadzają się mieszkańcy takich województw, jak: Mazowieckie

Łódzkie

Śląskie

Lubelskie. Do tego aż 3/4 przyjezdnych pochodzi z miast do 50 tysięcy mieszkańców. Na święta i ważne wydarzenia, przyjezdni wracają do swoich rodzinnych domów. Dzięki temu można sfotografować "pustą Warszawę". To miasto, które na chwilę zatrzymało się. W świątecznej stolicy, w miejscach na co dzień obleganych, nie ma tłumów. "Umierają" przede wszystkim zagłębia biurowe, główne drogi i miejsca związane z rozrywką.

Tak wygląda pusta Warszawa

Mimo, że przez wiele lat panowała zła opinia o tzw. "słoikach", czyli osobach, które przebywają w Warszawie od poniedziałku do piątku, teraz ten stereotyp powoli zanika. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, wszyscy mieszkańcy Warszawy przywykli do "słoików", który również sprawiają, że miasto staje się bogatsze. Moda na to słowo, która pojawiła się w latach 2013-2014, obecnie zanika. Można nawet stwierdzić, że Warszawa stała się przez dekadę bardziej tolerancyjna, ponieważ jej mieszkańcy już nie zwracają większej uwagi na to czy ktoś jest "rodowitym Warszawiakami" czy "słoikami".

Na pewno wpływ na to miała inwazja Rosji na Ukrainę. Setki tysięcy uchodźców pojawiło się w stolicy, a wielu z nich jest tutaj do dziś. Wcześniej pojawiły się też tysiące Białorusinów uciekających przed dyktaturą Łukaszenki. Warszawa jest dziś bardziej różnorodna, więc podziały na "nas" i "was", na "swoich" i "obcych" stają się nieaktualne. I bardzo dobrze.

Dlaczego Warszawa tak bardzo pustoszeje, czy to Polski fenomen? Tutaj trzeba nadmienić, że Polska jest dość scentralizowana. Wszystkie najważniejsze urzędy znajdują się w Warszawie. Tak samo siedziby międzynarodowych korporacji. To oznacza, że wiele osób - wbrew własnym upodobaniom - po prostu musi pojawiać się w Warszawie. Z podobnymi zjawiskami mierzą się stolice innych krajów, jak Praga, Paryż czy Londyn.

