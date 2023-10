Opuszczony szpital pośrodku lasu w Warszawie. Jest nawiedzony? "Słyszano kroki, zgrzyty i jęki" Redakcja Warszawa

W jednej z dzielnic na obrzeżach Warszawy znaleźliśmy opuszczony budynek, w którym jeszcze kilka lat temu mieścił się ośrodek rehabilitacyjny. Choć budowla jest arcyciekawa, w sieci na próżno szukać szczegółowych informacji na jej temat. Ze szczątkowych komentarzy dowiadujemy się, że powstał prawdopodobnie na przełomie lat 20. i 30. i początkowo służył za pensjonat. To możliwe, ponieważ wybudowano go w pałacykowym stylu z reprezentatywnym podjazdem - rodem z bogatych rezydencji. Teraz jednak obiekt niszczeje, a jedną z teorii na temat opuszczenia go miały być... podejrzane odgłosy sugerujące, że to nawiedzone miejsce.