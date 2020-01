Orszak Trzech Króli 2020, Warszawa. Wielkie jasełka na ulicach miasta i wspólne kolędowanie na pl. Piłsudskiego

Orszak Trzech Króli 2020, Warszawa. Największe uliczne jasełka

Orszak Trzech Króli tradycyjnie rozpocznie się na Placu Zamkowym. O godz. 12 kardynał Kazimierz Nycz rozpocznie Orszak, prowadząc modlitwę Anioł Pański, po której zostanie przeczytany fragment Ewangelii dotyczący wędrówki Trzech Mędrców za Gwiazdą do Betlejem.

Największe uliczne jasełka w kraju odbędą się już po raz dwunasty. Podczas symbolicznej drogi do stajenki aktorzy odegrają sceny najczęściej przywoływane w jasełkach. I tak zobaczymy m.in. „Dwór Heroda”, „Walkę dobra ze złem” i „Bramę Anielską”. Z Placu Zamkowego orszak przejdzie obok Kapliczki Matki Bożej Passawskiej, Pałacu Prezydenckiego, a dalej ul. Królewską do sceny głównej przy Placu Piłsudskiego.

Tam odbędzie się powitanie Maryi Brzemiennej, która wraz z Józefem przybędzie do stajenki, a następnie pokłon Trzech Króli. Po wręczeniu darów pokłon Dzieciątku oddadzą warszawiacy, zaś kardynał Kazimierz Nycz udzieli błogosławieństwa. Następnie zgromadzeni zostaną zaproszeni do odtańczenia poloneza do kolędy „Bóg się rodzi”. Całej uroczystości towarzyszyć będzie chór Centrum Myśli Jana Pawła II pod dyrekcją Jana Krutula.