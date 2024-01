Orszak Trzech Króli, Warszawa 2024. Barwny korowód niebawem przejdzie ulicami stolicy. Szczegóły wydarzenia

6 stycznia, w sobotę po raz kolejny ulicami Warszawy przejdzie Orszak Trzech Króli. W uroczystość Objawienia Pańskiego orszaki wyruszą w 800 miastach Polski i za granicą. Wydarzeniu będzie towarzyszyło hasło "W jasełkach leży!", które zostało zaczerpnięte z XVII- wiecznej kolędy "Nowy rok bieży". Nawiązują one do 800. rocznicy pierwszych jasełek zaaranżowanych przez św. Franciszka z Asyżu, które odbyły się w miejscowości Greccio we Włoszech. W tamtych czasach żłóbek nazywano jasłem.