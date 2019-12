Osiedle domków w Lesie Bemowskim? Deweloper jest chętny, ale mieszkańcy protestują

Działa nr. 180

Mieszkańcy gminy Stare Babice sprzeciwiają się inwestycji mieszkaniowej na terenie działki nr. 180 Lasu Bemowskiego. Wspomniana działka to ok. 20 hektarów powojskowego terenu. Leży pomiędzy dwiema częściami rezerwatu Łosiowe Błota, utworzonego dla ochrony torfowisk i występujących na nich chronionych roślin i zwierząt. Ten teren służy mieszkańcom do wypoczynku, rekreacji czy turystyki. Choć dokumenty planistyczne nie powalają, aby cokolwiek w tym miejscu budować, a teren miał być przeznaczony pod zalesienie, to deweloper i tak – w ramach specustawy - ma prawo złożyć wniosek.