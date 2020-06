Osiedle Dudziarska. Warszawskie getto z lat 90. dogorywa. Dziś jest już opuszczone. Krajobraz rodem z horroru [ZDJĘCIA]

Trzy czterokondygnacyjne bloki. W nich ponad 200 mieszkań socjalnych i komunalnych. W najbliższej okolicy więzienie dla kobiet , spalarnia śmieci i olbrzymia bocznica kolejowa. Oto warszawskie getto z lat 90. Na niedługo przed wkroczeniem w nowe milenium władze stolicy decydują o budowie osiedla Dudziarska. Powstałe tam mieszkania nie mają nic wspólnego ze znaną nam dziś definicją słowa cywilizacja. Brak instalacji gazowej, podpiwniczenia czy centralnego ogrzewania. Bieżąca woda? Łaskawie płynie z kranów, ale tylko zimna. Komunikację miejską doprowadzono tam po 13 latach od wybudowania pierwszego bloku. Dziś na Dudziarską dojedziemy linią 245. Z pętli PKP Olszynka Grochowska autobus odjeżdża co półtorej godziny, w szczycie - co 40 minut.

Dla niezmotoryzowanych to właściwie jedyny sposób na to, by się tam dostać. Wcześniej "sportem narodowym" mieszkańców Dudziarskiej był rajd torami pobliskiej bocznicy. Dzięki skrótowi przez teren kolei było szybciej lecz niebezpiecznie. Lokatorzy nielegalnie pokonywali torowiska zastawione składami pociągów. Czołgali się pod wagonami lub przechodzili bezpośrednio przez nie, jeśli udało się znaleźć otwarte drzwi. Niejednokrotnie dochodziło tam również do śmiertelnych potrąceń. Fala wypadków nasiliła czujność Służby Ochrony Kolei. Odtąd po torach biegali już nie tylko mieszkańcy osiedla, ale i ganiający ich SOK-iści.

Lokatorzy

Mówiąc o mieszkańcach osiedla Dudziarska należy wrócić do samej genezy jego powstania. Według wizji ówczesnych władz Warszawy, budowa kilku bloczków pośrodku niczego, miała być lekarstwem na bolączkę niepłacących i eksmitowanych lokatorów z mieszkań w Śródmieściu i na Pradze. Do nowo wybudowanych kwater trafiło więc wiele rodzin z wyrokami eksmisyjnymi oraz osoby ubiegające się o lokale komunalne. Sąsiedztwo szybko zostało zdominowane przez tzw. trudnych lokatorów.