Ósmy Park jest terenem prywatnym. Chcesz wejść? Musisz zapłacić. „Decyzja została podyktowana kwestiami bezpieczeństwa”

Deweloper Turret Development rewitalizując Fort 8, pieczołowicie odnowił także pobliski Park Ósmy. Powycinał chwasty, zbudował drewniane schodki oraz plac zabaw, ustawił ławeczki i stoły do gry. Wkrótce park miał zostać przekazany dzielnicy za symboliczną złotówkę. Nadal to się nie wydarzało, a co więcej – teraz park jest terenem prywatnym. Można do niego wejść mając specjalną kartę dostępu, za którą trzeba zapłacić.