Ostatnia okazja na przejażdżkę Warszawskimi Liniami Turystycznymi

Jeśli jeszcze nie korzystaliście z przejazdów Warszawskich Linii Turystycznych, nadchodzący weekend będzie ku temu doskonałą okazja. Tylko do końca września zabytkowe i nietypowe pojazdy będą obsługiwać pasażerów ciekawych historii transportu. W najbliższą sobotę oraz niedzielę będziemy mogli po raz ostatni w tym roku skorzystać z takich atrakcji jak zabytkowy tramwaj linii T i 36, Ikarus na trasach linii 400 czy "Ogórek" na trasach linii 100.

Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa zostanie z nami do końca września. Na przejażdżkę z Piaseczna do Złotokłosu i z powrotem będzie można wybrać się jeszcze w soboty: 14, 21 i 28 września. - Do Piaseczna z centrum Warszawy można dojechać specjalną linią autobusową 51 obsługiwaną przez zabytkowego Ikarusa - przypomina stołeczny ZTM.