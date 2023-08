Ostrzeżenie dla Mazowieckiego 04.08.2023 13:48, Silny deszcz z burzami/1

Ostrzeżenie RSO: SILNY DESZCZ Z BURZAMI/1

Obowiązuje od: 04.08.2023 13:48 do: 06.08.2023 09:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 mazowieckie (6 powiatów) od 09:00/05.08 do

09:00/06.08.2023 50 mm; porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: białobrzeski, grójecki,

przysuski, Radom, radomski i szydłowiecki

Ostrzeżenie RSO: BURZE Z GRADEM/2

Obowiązuje od: 04.08.2023 13:46 do: 05.08.2023 16:00

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 mazowieckie (4 powiaty) od 18:00/04.08 do

16:00/05.08.2023 deszcz 55 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: garwoliński,

kozienicki, lipski i zwoleński.

Co to jest RSO?

RSO to dokładnie Regionalny System Ostrzegania. Jest to państwowa usługa, która polega na powiadamianiu obywateli o różnego rodzaju zagrożeniach. Komunikaty powstają w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zagrożeń lokalnych - klęsk żywiołowych oraz zagrożeń na drogach.