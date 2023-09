Ostrzeżenie dla Mazowieckiego 11.09.2023 14:00, Upał

Ostrzeżenie RSO: UPAŁ

Obowiązuje od: 11.09.2023 14:00 do: 13.09.2023 18:00

Województwo mazowieckie powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński i żyrardowski.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 16°C.

Czym jest RSO?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.