Ostrzeżenie IMGW. Drugi stopień alarmowy dla Warszawy. Potężna ulewa zbliża się do stolicy

Pogoda, Warszawa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał, 19 czerwca 2020 roku, komunikat o możliwych burzach z gradem na terenie Warszaw. Tym razem jest to ostrzeżenie drugiego stopnia. Ostrzeżenia meteotrologiczne dla Warszawy i całego województwa obowiązują do 19 czerwca 2020 do godz. 23, ale ta data i godzina mogą ulec zmianie. Szczegóły poniżej.