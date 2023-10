Oszuści mają nowy sposób na wyłudzenie pieniędzy. To metoda "na córkę, która straciła smartfon

Jak tłumaczy policja, oszuści wysyłają wiadomość do ofiar z nieznanego numeru, podszywając się pod ich córkę. SMS to prośba o przekierowanie rozmów na aplikację WhatsApp. Tam zaczynają prowadzić rozmowę, która bywa bardzo wiarygodna.

Takie wiadomości mogą trafić do każdego rodzica. Zaintrygowany lub jedynie spełniający prośbę "dziecka", rodzic może od razu wysłać wiadomość w komunikatorze pod podany numer. Może też najpierw spróbować zadzwonić do syna lub córki pod dotychczasowy numer, aby dowiedzieć się, co się stało. Jeśli dziecko odbierze, to wszystko się wyjaśni. Jeśli jednak dziecko nie odbierze telefonu, będzie miało wyłączone urządzenie albo akurat będzie poza zasięgiem, to dla rodzica opisana w otrzymanej wiadomości sytuacja stanie się prawdopodobna - wyjaśniają służby.