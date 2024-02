Oszuści zatrzymani w Warszawie. Działali metodą „na pracownika banku". Grozi im 8 lat więzienia

Zatrzymanie oszustów w Warszawie

Sprawa oszustwa „na pracownika banku” trafiła na biurko kryminalnych z Otwocka po zgłoszeniu mieszkanki miasta, która straciła 15 400 zł, podążając za instrukcjami oszustów. Działania policji szybko doprowadziły do zatrzymania pierwszego oszusta, obywatela Ukrainy, na terenie Warszawy. Po przeszukaniu jego samochodu i mieszkania, funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, karty debetowe, karty SIM oraz gotówkę. Wspólnikiem okazał się 26-letni mieszkaniec powiatu pruszkowskiego, również zatrzymany przez operacyjnych.

Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy na wniosek Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Za popełnione przestępstwo grozi im kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelując o czujność i ostrożność, policja przypomina, że oszuści często wykorzystują emocje, by osiągnąć swoje cele. Zawsze należy weryfikować podejrzane informacje i w razie podejrzeń natychmiast zgłosić się do najbliższej jednostki policji, by złożyć stosowne zawiadomienie. Sprawa oszustw jest nadal rozwijana przez organy ścigania.