Oto magiczne miejsce na spacer w Warszawie. Ten park skrywa mnóstwo atrakcji. Tu jest naprawdę pięknie

Park im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego to jeden z największych, a jednocześnie najmłodszych parków na terenie Warszawy. Jeśli poszukujcie spokojnego, a zarazem pięknego miejsca niedaleko Wisły, które nadaje się na spacer w naturze, to lepiej trafić nie mogliście. To tutaj znajdziecie długie alejki wśród drzew, fontannę, ławki i skarpę. Zobaczcie sami.