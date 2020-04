Otwarcie galerii handlowych od poniedziałku? Nieoficjalne informacje o planach rządu

Czekamy na drugi etap "odmrożenia gospodarki". Wszystko wskazuje na to, że premier Mateusz Morawiecki o szczegółach opowie w środę 29 maja. - Zakończyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obecnie ustalane są ostatnie szczegóły dotyczące zasad sanitarnych związanych ze znoszeniem restrykcji w II etapie - poinformował Piotr Muller, rzecznik rządu, we wtorek po południu.

Według wstępnych założeń, tzw. etap drugi, dotyczyć będzie otwarcia hoteli, niektórych instytucji kultury (biblioteki, muzea, galerie sztuki), a także sklepów budowlanych w weekendy.

Jak dało nam się ustalić, kolejny etap przejścia do "normalności", może zostać wprowadzony już od poniedziałku 4 maja. Nasz informator przekazał, że od poniedziałku ruszyć mają także galerie handlowe. To zaskakujące, ponieważ rząd do tej pory chciał uruchamiać handel w trzecim etapie.

Według naszego informatora, na skutek konsultacji między branżą a stroną rządową, sklepy i galerie handlowe funkcjonować będą według szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wprowadzone zostaną limity dotyczące maksymalnej liczby klientów. Zamknięte pozostaną natomiast punkty gastronomiczne i kina.