Otwarte kąpieliska w Warszawie i okolicy 27.06.2020. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Czy można kąpać się w Wiśle? Sprawdzamy stan rzeki w Warszawie

Zbliżają się wakacje i sezon kąpielowy. Co roku powraca pytanie, czy wreszcie możemy kąpać się w Wiśle. Sprawdziliśmy, jak prezentują się wyniki i co potrzeba, żeby do stolicy powróciło strzeżone miejsce do pływania w rzece.