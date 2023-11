Otwock. Broń z czasów II wojny światowej znaleziona podczas rozbiórki psiej budy. Należała do żołnierza Armii Krajowej

Broń należała do żołnierza Armii Krajowej

Jak ustalono, ujawnione eksponaty należał do żołnierza Armii Krajowej. Przypadkowo znalazł go jego wnuczek podczas rozbiórki psiej budy. Z uwagi na to, że mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia, broń została w całości zabezpieczona przez funkcjonariuszy. A z uwagi na to, że ma wartość historyczną będzie mogła być odtąd oglądana i podziwiana przez kolejne pokolenia.