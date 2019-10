,,O!tworzymy ogród”. Przedszkolaki stworzyły zielony skwer, otwarty dla wszystkich mieszkańców Warszawy

,,O!tworzymy ogród”, Warszawa

Przy warszawskim Przedszkolu nr 96 powstał miejski ogród dla wszystkich mieszkańców miasta. Stworzyły go dzieci wraz z rodzicami i lokalną społecznością. Na terenie ponad 100 m2 wymienili nawierzchnię z podłożem, zasiali trawę, kolorowe kwiaty, wrzosy i zioła. Przygotowali również nowe karmniki dla ptaków, tablicę kredową i piaskownice. Tuż przy ogrodzie znajduje się przedszkolny plac zabaw. - Zapraszamy do odwiedzenia ogrodu lub korzystania z placu zabaw od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 14.00 oraz w dwie soboty miesiąca. O otwarcie furtki proście w sekretariacie przedszkola - informują urzędnicy Żoliborza. Ogród znajduje się przy ul. Wyspiańskiego 5.