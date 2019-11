Paczkomaty blisko Ciebie w Warszawie

Paczkomaty – więcej i więcej

Firma In Post nie ustaje w ulepszaniu jakości proponowanych usług, ale dba też o rozwój sieci paczkomatów dostępnych w każdym województwie. Jest już ich ok 5000 tysięcy i wciąż przybywa, a zadowolenie klientów rośnie. Wystarczy spojrzeć na mapę paczkmatów w Warszawie:

, gdzie paczkomatów nie brakuje. Na różnych osiedlach, blisko twojego domu i miejsca pracy czy nauki: https://inpost.pl/paczkomat-warszawa-waw42m-stepowa-paczkomaty-mazowieckie, zawsze proste w obsłudze i gotowe do działania. To nie ty musisz czekać w niekończących się kolejkach, ale to paczkomaty czekają na twoje przyjście. Bez pospiechu, szybko i bezpiecznie wyślesz paczkę, która natychmiast wyruszy w drogę do adresata i dotrze do niego w błyskawicznym tempie nienaruszona. Każda maszyna opatrzona jest w przyjazny dla klienta ekran, na którym pojawiają się kolejne komunikaty, które prowadzą krok po kroku do nadania czy odbioru paczki. Wystarczy kilka kliknięć dużymi przyciskami, aby zrealizować wysyłkę lub odebrać wyczekiwaną paczkę.

Nadawanie paczki – czy może być cos prostszego?

Okazuje się, że nie! Nie ma prostszego sposobu na zrealizowanie wysyłki paczki, dlatego tak dużo osób zdecydowało się na paczkomaty. Jak to zrobić krok po kroku? Wystarczy zarejestrować się na stronie Managera Paczek aby szybko wysłać paczkę. Potrzebne będą jedynie podstawowe dane odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i podanie paczkomatu docelowego. Kolejne kliknięcia to zapłata za przesyłkę z środków zgromadzanych w wirtualnej skarbonce oraz drukowanie etykiety, którą nakleisz na paczkę. To już wszystko! Teraz wystarczy iść do wybranej maszyny i sfinalizować proces wysyłki, a odbiorca dostanie kod odbioru paczki.

Oczywiście można nadać paczkę bezpośrednio w maszynie, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Wystarczy podać numer telefonu swój i odbiorcy, wskazać paczkomat docelowy i uiścić zapłatę środkami managera lub kartą (jeżeli jest taka możliwość).

Jak odebrać paczkę?

Paczkę odbierzesz jeszcze prościej, bo potrzebny ci będzie jedynie kod odbioru. Po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym należy wybrać odpowiedni paczkomat w swoim mieście i dokonać wpłaty za przesyłkę. Od tego momentu będziesz dostawać informacje na temat twojej paczki, czyli kiedy wyruszy w drogę i kiedy dotrze na miejsce. W chwil, gdy znajdzie się w paczkomacie, dostaniesz informację sms z kodem umożliwiającym odbiór przesyłki. Wystarczy wpisać go używając klawiatury w paczkomacie, aby skrytka została otwarta, a wyczekiwana przesyłka trafi w twoje ręce.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Nie zawsze jest tak, że można odebrać paczkę w wyznaczonym czasie (masz na to 48. godzin). Jeśli tak się zdarzy, możesz prolongować czas odbioru wysyłając wiadomość sms pod wskazany numer i dokonując niedużej opłaty. W przypadku, gdy także w tym czasie nie odbierzesz paczki, wtedy trafiona w ręce kuriera bądź do punktu POP-u, czyli magazynu znajdującego się blisko twojego paczkomatu.

Kolejne udogodnienie to aplikacja mobilna, która ułatwi i uprzyjemni ci korzystanie z paczkomatów. Dzięki niej zawsze będziesz wiedzieć, gdzie aktualnie znajduje się twoja paczka oraz powiadomi cię o możliwości odbioru. Po zalogowaniu będziesz mieć dostęp do informacji o wszystkich swoich paczkach przypisanych do jednego numeru telefonu. Oprócz tego otrzymasz szybki dostęp do kodów odbioru i QR, a na twoim smartfonie będą pojawiać się powiadomienia PUSH, które są aktywne nawet bez logowania.

Prościej i przyjemniej być nie może. Chyba, że InPost wprowadzi kolejne udogodnienia dla swoich klientów.