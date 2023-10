Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim. Idealne miejsce na wypad pod Warszawę na jesienny spacer

Pałac Bielińskich w Otwocku Wielkim

Piękny podwarszawski, barokowy, pałac został wzniesiony, według dokumentacji którą możemy przeczytać na stronie zabytek.pl, w latach 1693-1703. Do dziś historycy nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, kto zaprojektował to piękne miejsce. W dokumentacji, którą widzimy na zabytek.pl przeczytamy o Carlo Ceronim lub Józefie Fontanie, ale już w książce "Pałace w Polsce" jest wymieniony Tylman z Gameren. Trzypiętrowa willa znajduje się na wyspie z kameralnymi alejkami parkowymi, ławkami i malutkim cyplem, który możemy nazwać plażą. Znajduje się też kawiarnia i ogród.

Wyjątkowa historia

Intrygująca architektura i zbiory

Na budynku znajduje się od frontu zdobienie nazywane ryzalitem. Nad środkowym oknem głównej osi pałacu tarcza z herbem Bielińskich „Junosza”, a obok personifikacje Siły, Ducha i Mądrości. Nad wejściem głównym znajduje się tablica z sentencją łacińską, w tłumaczeniu: „Nie chcę aby mniejszy mnie się obawiał albo większy lekceważył”. Mimo burzliwych losów pałacu w pokojach pana domu przetrwały malowidła ścienne. Antyczne ruiny w dawnej sypialni, statki, towary i ludzi na gwarnym wybrzeżu w przedsionku. Z kolei malowidła w dawnym gabinecie to inspirowane myślami starożytnego filozofa Horacego, wskazówki jak postępować w życiu. Wszystko to freski, które pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku - w Polsce to wręcz ewenement.

Dojazd

Oprócz tego wyposażenie domowe (np. spluwaczka z XIX wieku) typowe dla miejsc sprzed 200 lat, ale też chociażby niezwykły fortepian koncertowy. Instrument został wykonany w 1925 roku przez firmę Steinway and Sons. Jego właścicielem był Ignacy Jan Paderewski - informuje muzeum. Wszystko to na wyspie położonej na Jeziorze Rokola. Druga część terenu należąca do zespołu pałacowo-parkowego póki co jest nieczynna i nie ma tam wstępu. W pobliże pałacu dojedziemy samochodem, gdzie znajduje się bezpłatny parking. Kiepską wiadomością może być fakt, że nie ma dobrego dojazdu transportem publicznym w te okolice.