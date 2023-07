Pałac Brühla w Warszawie odkrywa niezwykłe tajemnice. Archeolodzy natrafili na znaleziska. "Potężna kapsuła czasu"

Do przebadania jest ponad 4 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, na której pod warstwą trawy znajdują się relikty międzywojennej siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prace na terenie, gdzie przed wojną stał pałac Brühla trwają od miesiąca. Właśnie rozpoczęła się ich kolejna faza. Obszar ten najpierw sprawdzili saperzy, a następnie przeprowadzone zostały nieinwazyjne badania geofizyczne. Teraz do swoich działań przystąpili archeolodzy.

Niezwykłe znaleziska na terenie pałacu Brühla

Rzecznik spółki pałac Saski Sławomir Kuliński podsumował w rozmowie z naszym portalem najważniejsze odkrycia, jakich dokonano podczas prac archeologicznych, które rozpoczęły się 4 lipca 2023 roku. To właśnie wtedy rozpoczęto usuwanie darni oraz płyt chodnikowych i przystąpiono do właściwych działań.

Ten teren to potężna kapsuła czasu - komentował wówczas Sławomir Kuliński.

Jak dotąd, do najciekawszych odkryć badaczy należy zaliczyć m.in.:

Na tym etapie prac archeolodzy nadzorują pracę koparki, aby żaden z odsłanianych reliktów architektonicznych nie uległ uszkodzeniu. Usunięcie warstw niwelacyjnych umożliwi przystąpienie do prac prowadzonych ręcznie, wówczas archeolodzy zaczną eksplorować kolejne warstwy kulturowe terenu o powierzchni ok. 4389 metrów kwadratowych.

Odsłanianie relikty zabudowań pałacu Brühla zostaną zinwentaryzowane, podobnie jak odnalezione między murami artefakty, czyli zabytki ruchome, które dodatkowo zostaną poddane wstępnej konserwacji. Wykopaliska mają potrwać do grudnia bieżącego roku.

Tajemniczy tunel i zagadkowy kamień

Do jednych z ciekawszych odkryć z pewnością należy także tunel, biegnący w kierunku ulicy Wierzbowej. Znajduje się on na około czterech metrach głębokości. Jak podkreśla rzecznik spółki pałac Saski, nie ma go w żadnej ewidencji ani planach, posiadanych przez badaczy.

Kolejną zagadką jest kamień, na którym wyrzeźbiono imię i nazwisko: Jan Raróg.