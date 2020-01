Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym. Sztafeta szkół. Projekt promujący dobro dla szkół

Sztafeta Szkół to konkurs na projekty, realizowane przez szkołę i uczniów. Celem programu jest zaproszenie młodzieży szkolnej do propagowania wiedzy i upamiętniania polskich bohaterów, do działań solidaryzujących wspólnotę szkoły w pomocy lokalnym weteranom walk o polską niepodległość. Dalsza część artykułu poniżej.

Do Sztafety, zaproszone są wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i w ramach tego projektu zespoły szkolne mogą realizować konkretne potrzeby, możliwości i inicjatywy regionu. Jeśli jesteś dyrektorem szkoły, nauczycielem, uczniem, aktywnym rodzicem i chcesz aby w waszej szkole młodzież uczyła się też pracy w grupie, wolontariatu, żeby poznawała swoje miejsce w społeczeństwie, swoja rolę w nim, swoje możliwości i powinności – to przyłącz szkołę do projektu SZTAFETA SZKÓŁ! - piszą organizatorzy projektu, zachęcając do przyłączenia się. „Wspólne czynienie dobra" Sztafeta Szkół to konkurs na projekty, realizowane przez szkołę i uczniów a gdyby napisać zwykłymi słowami jaka jest intencja tego projektu to najtrafniej byłoby po prostu „wspólne czynienie dobra”.



Konkurs zorganizowała Fundacja Wolność i Demokracja w ramach największego na świecie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym, wsparty działem Ministra Edukacji Narodowej w Honorowym Komitecie Konkursu.

Zwycięskie projekty będą sfinansowane przez fundację zgodnie z regulaminem. W ramach konkursowych aktywności młodzież integruje się ze swoim środowiskiem lokalnym, jego historią i potrzebami tych, którzy kiedyś walczyli o naszą wolność albo pomagali tym, którzy narażali życie a dzisiaj potrzebują wsparcia młodych. W projekcie jest miejsce na organizowanie: eventów,

prelekcji,

wystaw,

koncertów,

spotkań,

pomocy lokalnym Bohaterom Projekt przewiduje też tworzenie i dbanie o miejsca pamięci związane z Niezłomnymi.

Projekt uczy wspólnego, aktywnego pielęgnowania lokalnych pamiątek będących częścią naszego dziedzictwa narodowego. Poza nagrodami konkursowymi, organizator wyśle atrakcyjne pakiety tematyczne do wszystkich szkół zgłoszonych do konkursu SZTAFETA SZKÓŁ!