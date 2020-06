Pandemia obnaża problemy Warszawy. Pracujemy z domu, a korki trwają w najlepsze

Komunikacja miejsca posiada nowe limity ilości pasażerów, zwiększone w stosunku do pierwotnych obostrzeń. Mimo to, najchętniej poruszamy się samochodami, wierząc, że nadal na ulicach panuje minimalne natężenie ruchu .

Trwająca w Warszawie od dawna dyskusja na temat podnoszenia stawek za strefę płatnego parkowania zmierza nieuchronnie do ustanowienia nowych opłat, czego dowodem jest nie tylko opór miasta przed zawieszeniem strefy w trakcie szczytu pandemii. W maju zapadła decyzja o powiększeniu obszaru za parkowanie, w którym będziemy musieli zapłacić. Nie wprowadzono za to nowych, podwyższonych opłat, ale jak twierdzi prezydent RadałTrzaskowski, rozmowy na ten temat zostaną wznowione po wygaśnięciu epidemii Koronawirusa.

Częściowo pomocne, może być udostępnienie buspasów dla kierujących motorami. To jednak rozwiązanie o ograniczonym zasięgu, bo po pierwsze, jednośladów jeździ po Warszawie wciąż stosunkowo niewiele, a po drugie, ich aktywność na drogach ograniczona jest do sezonu od późnej wiosny do wczesnej jesieni. Jakie jest zatem możliwe rozwiązanie tego narastającego problemu?

- Utrzymujemy płatne parkowanie w mieście. Nam naprawdę zależy na tym, żeby wszyscy ci, którzy muszą zaparkować samochód, mogli znaleźć miejsce do parkowania. Ci, którzy naprawdę muszą coś załatwić, muszą dostać się do szpitali - mówił w marcu tego roku prezydent Trzaskowski.

Menadżery na rowery

Trudno wyobrazić sobie by warszawska kadra biurowa w garniturach i lakierkach przesiadła się ze swoich mercedesów na kolarzówki. To nie tylko kwestia pomiętego garnituru i przepoconej koszuli, ale także przede wszystkim budowanej od lat mentalności, w której skalą sukcesu jest wielkość posiadanej limuzyny. Możemy oczywiście oczekiwać od ludzi, że zaczną ćwiczyć i będą trzymać w pracy ubranie na zmianę, tylko po to, by odkorkować Warszawę, ale równie dobrze możemy zacząć oczekiwać, że Polacy masowo zamontują w domu kompostowniki, albo zaczną czytać książki, by ratować upadające księgarnie. Powodzenia panowie aktywiści.

Częściowym rozwiązaniem problemu byłoby dopuszczenie do ruchu na równych zasadach co rowery, małych pojazdów elektrycznych - hulajnóg, desek, itp. Znając jednak obsesyjną niechęć aktywistów miejskich do tego rodzaju urządzeń, oraz fakt, że przez ostatnie dwa lata nie udało nam się wypracować żadnych sensownych rozwiązań w tym zakresie, trudno oczekiwać by coś miało się w tej kwestii zmienić.