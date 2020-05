PANEK CarSharing - najbardziej spektakularna ekspansja na Świecie!

Na mapie aplikacji PANEK widoczne są wszystkie możliwe do wynajęcia samochody w 150 miastach. Aby użyć jednego z nich, wystarczy do niego podejść, kliknąć ikonę auta w aplikacji, a następnie wybrać opcję „rozpocznij wynajem”. Każdy samochód można też bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na 15 minut zarezerwować.

W celu wynajęcia auta należy ściągnąć aplikację PANEK (sklepPlay lub AppStore), zarejestrować się i poczekać do 60 minut na weryfikację konta.

Usługa ta skierowana jest do osób posiadających prawo jazdy i telefon komórkowy z systemem Android lub iOS. Do rejestracji w systemie będzie też potrzebna karta płatnicza.

Czas pandemii wykorzystać można na wiele różnych sposobów. PANEK CarSharing postawił na rozwój stref, zwiększenie dostępu do usługi i rozbudowany system benefitów: subskrypcję, pakiety i przedpłaty oraz liczne promocje. Wszystkie zmiany mają sprzyjać mobilności za rozsądną cenę i propagowaniu idei współdzielenia.

PANEK CarSharing poza ekspansją zaskakuje wprowadzając nowe auta, niedawno do floty dołączył elektryczny Jaguar I-Pace oraz kilka Nissanów Leaf. W garażu firmy PANEK stoją jeszcze samochody klasyczne i unikatowe, które w wyniku obostrzeń spowodowanych koronawirusem musiały poczekać na premierę. Będą stopniowo są uwalniane aby dać trochę radości swoim Użytkownikom.

Wiele połączeń kolejowych jest nadal zawieszonych, nie latają samoloty, a potrzeba przemieszczania rośnie. Dzięki CarSharingowi można na przykład zrobić większe zakupy, pojechać do lasu, odwiedzić osobę, która potrzebuje naszej pomocy lub po prostu, dać sobie odrobinę radości z samej jazdy. Wiemy, że nie każdy ma samochód, my mamy ich ponad 2 000 i robimy wszystko, aby były jak najbardziej użyteczne – dodaje Katarzyna Panek.

W związku w przedłużającą się sytuacją epidemiczną, ale także mając w zgodzie z naszą długoterminową strategię rozwoju, zdecydowaliśmy o przyśpieszeniu otwarcia nowych stref wynajmu. Mimo zamrożenia gospodarki my pracowaliśmy ciężej niż wcześniej. Najpierw poinformowaliśmy o ponad 40 miastach, za chwilę o 70, a teraz mamy ich już 150. Chcemy, aby nasza usługa docierała do jak największej liczby osób, naszą misją jest zapewnić mobilność na jak najwyższym poziomie za przystępną cenę a przy okazji dać Użytkownikom trochę radości - informuje Katarzyna Panek, rzecznik PANEK S.A.

Darmowe przejazdy

Każda nowo zarejestrowana osoba otrzyma 20 zł do wykorzystania na bezpłatne przejazdy. Kwota ta pozwala na pokonanie ponad 10 km w 20 minut. Kiedy już Użytkownik zobaczy, jak łatwo i wygodnie jeździ się CarSharingiem, będzie mógł skorzystać z promocji obniżających ceny. Poza bonusem na start PANEK CarSharing przyznaje dodatkowe środki za umycie samochodu (40 zł) i zatankowanie (10 zł).

Ile to kosztuje?

Koszt wynajęcia samochodu zaczyna się od 0,59 zł za każdy przejechany kilometr i 0,50 zł za minutę. PANEK CarSharing przygotował różnie opcje obniżenia ceny, w tym pakiet dobowy i tygodniowy, subskrypcje i przedpłaty. Każdy z produktów można kupić w aplikacji mobilnej PANEK.

Jakie samochody?

Do wyboru jest wiele modeli i klas oraz prawdziwe legendy motoryzacji. Począwszy od najtańszych Toyot Yaris, przez Toyoty Corolle, CH-R, Seaty Arona aż do Mercedesów GLA. PANEK CarSharing to też auta zabytkowe i klasyczne, na minuty wynająć można też np.: Malucha, Poloneza, Syrenę Pontiaca Transama, Jeepa Wranglera czy Corvettę. Dla entuzjastów aut elektrycznych w miastach gdzie znajdują się rozwinięte sieci ładowania, wynająć można smarta, Nissana Leafa czy 400 konnego Jaguara I-Pace.

Gdzie można jechać?

Samochodami PANEK CarSharing można podróżować po całym kraju. Dzięki potężnej sieci auta można pozostawiać w aż 150 miastach w Polsce. Samochodem można też jechać w jedną stronę. CarSharing to opcja dla osób, które potrzebują mobilności tu i teraz a w obecnych warunkach jest alternatywą dla pociągów i samolotów.

Co z uszkodzeniami?

Wszystkie samochody są ubezpieczone, Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały z jego winy. W przypadku zniszczeń zawinionych górna granica odpowiedzialności to np. 1000 zł w przypadku Toyoty Yaris. Jeśli Użytkownik martwi się o uszkodzenia, może wykupić miesięczną subskrypcję i za 49 zł miesięcznie mieć tańsze przejazdy, 49 zł do wykorzystania na usługę i dodatkowe ubezpieczenie w gratisie.

PANEK CarSharing stopniowo wprowadza już samochody do nowych miast, strefy są widoczne w aplikacji PANEK. Dzięki możliwości podróżowania po całej Polsce samochody z czasem rozlokują się zgodnie z zapotrzebowaniem, będą też sukcesywnie uzupełniane i ich liczba będzie wraz ze wzrostem zainteresowania usługą rosnąć.