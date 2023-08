Panorama Warszawy ze szczytu Varso. Tak wygląda widok z najwyższego dachu w Polsce Piotr Wróblewski

Co ciekawe, najwyższą budowlą (przed Varso) wcale nie był Pałac Kultury i Nauki. Znacznie wyżej sięga szczyt komina Elektrociepłowni Kawęczyn - który mierzy aż 300 metrów. Varso pobiło również ten rekord. Na zdjęciu widoczny wspomniany komin. Aleksy Witwicki Zobacz galerię (69 zdjęć)

Varso to najwyższy wieżowiec nie tylko w Polsce, ale w całej Europie (nie licząc Rosji). Do szczytu anteny ma aż 310 metrów. To też jeden z niewielu budynków w którym wszystkie instalacje techniczne zostały "schowane". To oznacza, że można korzystać z dachu Varso Tower. Kiedyś będzie tam taras widokowy. Na razie miejsce to jest niedostępne dla postronnych. Nam udało się wybrać na szczyt. Stąd zrobiliśmy zdjęcia panoramy Warszawy. Z góry widać całe miasto!