Papa Diego i Van Dog znikają z rynku? Ich właściciel ogłasza upadłość

Dwie popularne sieciówki: Van Dog i Papa Diego trafiły na sprzedaż. Należąca do spółki Agora firma Foodio Concepts ogłosiła upadłość i ma zostać sprzedana.

- Sytuacja finansowa spółki uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch pandemii, która uniemożliwiła spółce prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zarząd Foodio Concepts podjął uchwałę o złożeniu wniosku o upadłość. Jednocześnie w dniu dzisiejszym rozpoczęto negocjacje w sprawie sprzedaży udziałów spółki - czytamy w wystosowanym komunikacie spółki będącej właścicielem Van Doga i Papa Diego.

W dalszej części komunikatu możemy dowiedzieć się, m.in. o trwających rozmowach, które mają doprowadzić do sprzedaży Foodio Concepts. Jak podaje komunikat, firma trafić by miała do podmiotu niezwiązanego z branżą gastronomiczną, co może oznaczać, że obie popularne sieciówki: Van Dog i Papa Diego przestaną istnieć. Nie znamy kwoty, za jaką ewentualny inwestor zgodziłby się na kupno spółki wraz z jej restauracjami.