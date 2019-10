Parafia Świętej Trójcy w Warszawie poszukuje starych zdjęć. "Chcemy odtworzyć przedwojenne wnętrze kościoła"

Wirtualna odbudowa wnętrza

Kościół Świętej Trójcy to jeden z najpiękniejszych kościołów Warszawy i najlepszych przykładów architektury klasycznej w Polsce. Budynek z 1781 roku przy placu Stanisława Małachowskiego 1 niedawno przeszedł generalny remont - od fundamentów przez elewację aż po charakterystyczną kopułę. Kilka dni temu parafia wystosowała ważny apel do mieszkańców stolicy.- Trochę za późno wzięliśmy się za to, ale chcielibyśmy wirtualnie odtworzyć przedwojenne wnętrze kościoła Św. Trójcy. Szukamy zatem osób, które mogą pamiętać te czasy lub mogą mieć materiały na ten temat - brzmi post na facebookowym profilu Parafii Świętej Trójcy w Warszawie.

Pomoc w tworzeniu wizualizacji

Parafia podkreśla, że liczą się nie tylko archiwalne fotografie, ale także wspomnienia osób, które mogą pamiętać "tamte" czasy. - Chodzi przede wszystkim o odpowiedź na pytania: w jakich kolorach wymalowane było wnętrze kościoła? Jaki był kolor ławek? Jak wyglądały witraże? Będziemy wdzięczni za pomoc, w tym także za wskazanie ew. miejsc dalszych poszukiwań. Bardzo dziękujemy i liczymy na wspólne odkrycie kolejnej warszawskiej karty z historii - apeluje parafia.