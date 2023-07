Park Dinozaurów w Warszawie. Nowa rozrywka na Saskiej Kępie. Co tam można zobaczyć?

Ponad 20 różnych dinozaurów czeka na wielbicieli tych prehistorycznych zwierząt w parku rozrywki przy Wale Miedzeszyńskim. DinoWorld to wyjątkowa wystawa animatronicznych (animatronika wykorzystuje zaawansowaną elektronikę i robotykę w celu symulacji życia) dinozaurów w rzeczywistych rozmiarach, z prawdziwymi teksturami i kolorami. Spacerując alejkami można mieć wrażenie, że przenieśliśmy się miliony lat temu, do świata, w którym te zwierzęta żyły. Można, jak ryczały dinozaury a nawet poczuć, jak oddychały.

- Od lat zajmujemy się organizacją rozrywek dla całych rodzin. W naszym parku na odwiedzających czekają nie tylko dinozaury, ale również plac zabaw, czy strefa gier. Oprócz rozrywki staramy się przekazywać wiedzę. Przy każdym z dinozaurów znajdują się tabliczki z podstawowymi informacjami dotyczącymi konkretnego gatunku - mówi Denys Gashchak, prezes DinoWorld.

Właściciele parku zadbali o to, by prezentowane dinozaury były jak najbardziej podobne do pierwowzorów. Wśród ścieżek pojawiły się m.in.

tyranozaur rex

brachiozaur

triceratops

allozaur

welociraptor

dilofozaur

Sporą atrakcją jest stanowisko, na którym można karmić dinozaury.

Park DinoWorld znajduje się na Saskiej Kępie Krzysztof Jedynak

Na samym końcu parku znajduje się plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami, wspinaczkami i karuzelą. Pod zadaszeniem z kolei znajduje się strefa gier z piłkarzykami i cymbergajem oraz stoliki z zabawkami dla malauchów.