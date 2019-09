Park Motyli, Warszawa. Wkrótce na Ursynowie powstanie pierwsze takie miejsce w stolicy

Lokalizacja wydaje się przyjazna. Park znajdzie się w sąsiedztwie stacji metra Kabaty. W pobliżu znajdują się także pętla autobusowa oraz ścieżki rowerowe. Nowo tworzone miejsce ma być kolorowe jak motyle. Pomysłodawczyni przekonuje, że każdy będzie mógł tam odpocząć, a co najważniejsze zapoznać się z życiem motyli. Wśród roślin, gęsto umieszczone zostaną budki dla kolorowych owadów.

- Park stworzy dla dzieci naturalne i czyste miejsce do edukacji i zabawy, będzie wspomagał rozwój intelektualny, fizyczny, estetyczny oraz emocjonalny. Tak, by były przygotowane do życia z ludźmi i dla ludzi, z przyrodą i samym sobą - zapewnia autorka projektu.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego, projekt wybrany w ubiegłorocznym głosowaniu powinien zostać zrealizowany do końca grudnia. Na razie trwają jednak prace projektowe, po których pojawią się pierwsze wizualizacje. To oznacza, ze prace mogą zacząć się w tym roku, ale skończą się prawdopodobnie dopiero wiosną 2020 roku. Koszt realizacji projektu to 257 tys. zł.