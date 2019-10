Park nad POW. Kiedy ruszy budowa nad tunelem nowej obwodnicy? Środki zarezerwowano na… 2024 rok

„Warszawa kontaktowała się z GDDKiA w celu współpracy przy budowie parku. Aktualnie 27.09.2019 r. Zarząd Zieleni m. st. Warszawy odebrał materiały projektowe mające służyć na cele związane z realizacją parku nad tunelem POW” - przekazała nam Małgorzata Tarnowska z GDDKiA. Miasto spotkało się z inżynierami z Egis Polska, którzy projektują POW. Dostarczyli oni dokumenty koniecznie do zaprojektowania parku (Projekt Zagospodarowania Terenu, przekrój podłużny drogi głównej, zagospodarowanie zielenią pasa drogowego oraz rysunki ogólne dotyczące konstrukcji tunelu). Na tej podstawie można rozpocząć przygotowania do wybrania projektanta dokumentacji technicznej parku.

Miasto dwa lata temu przeznaczyło na budowę parku 10 milionów złotych. Raz, że to zbyt mało, a dwa, że środki zarezerwowano dopiero na lata 2023-24. Co więcej, latem tego roku okazało się, że miasto nie zaczęło jeszcze rozmów na temat parku z GDDKiA, która buduje ekspresową drogę w tunelu. Wtedy padła deklaracja, że wszystko przyspieszy.

Wydaje się, że jest pewna poprawa. Drogowcy jednak pozbawiają złudzeń. - Aktualnie miasto Warszawa nie przystąpiło do konkretnych uzgodnień warunków realizacji przedmiotowej inwestycji miasta – mówi Tarnowska. A prace, według drogowców, można by zacząć już w sierpniu 2020, tuż po otwarciu ekspresowego tunelu pod Ursynowem. Brak porozumienia grozi tym, że wykonawca prac odtworzy to, co na górze znajdowało się przed rozpoczęciem prac, czyli tylko ulicę Płaskowicką.

Miasto tłumaczy, że negocjacje już się rozpoczęły. - Porozumienie pomiędzy GDDKiA, Astaldi i m.st. Warszawa miałoby regulować kwestie finansowania, koordynowania i wykonania prac zagospodarowania terenu nad tunelem POW, które zgodnie z koncepcją wypracowaną w konsultacjach w 2016 r. jest odmienne od kontraktowego (czyli odtworzenie stanu istniejącego przed rozpoczęciem budowy) - tłumaczy Dominika Wiśniewska ze stołecznego ratusza. Z tym, że tego porozumienia jeszcze nie ma.