Park of Poland. Bungalowy w Suntago Village czynne przez cały rok. Tak wygląda baza noclegowa [ZDJĘCIA]

Do dyspozycji gości będą wszelkie potrzebne sprzęty, takie jak: telewizor typu Smart TV firmy Samsung, kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza, lodówka, czajnik i suszarka do włosów. Trzy domki położone najbliżej centralnego budynku z recepcją będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie domki będą miały możliwość dodania łóżeczka dla niemowlęcia oraz misek dla czworonożnych przyjaciół.

W odległości kilkuset metrów od parku wodnego Park of Poland wyrasta Suntago Village, a więc kompleks prawie 100 domków typu bungalow. Pierwsze z nich już pojawiły się we Wręczy pod Mszczonowem.

Wioska Suntago Village będzie całoroczna a domki ekologiczne. Poza ekonomicznymi domkami w wiosce pojawią się także: strefa zabaw dla dzieci, strefa przeznaczona do wspólnego grillowania, centralny budynek z recepcją oraz mini-sklepem, zapewniającymi produkty i usługi dla gości kompleksu.

-Wioska Suntago Village będzie niezwykłym dodatkiem do oferty noclegowej parku. Domki typu Cabaña będą miały wszelkie niezbędne udogodnienia, zapewniając satysfakcjonujący i przyjemny pobyt dla gości w każdym wieku. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością współtworzenia gościnnej atmosfery w najbardziej spektakularnym parku rozrywki w Polsce – powiedział Alex Kloszewski, Partner Zarządzający w Hotel Professionals Management Group.

- Wraz z planowanym w Park of Poland czterogwiazdkowym hotelem, inwestycja zapewni zdywersyfikowaną ofertę noclegową i rekreacyjną, spełniającą najwyższe wymagania w zakresie komfortu gości i przeznaczonych dla nich usług - czytamy w informacji prasowej. Otwarcie planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku.

Projektantem Suntago Village jest spółka Tremend, wykonawcą domków firma Unihouse, Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim. Podczas projektowania i budowy Suntago Village inwestorowi doradza firma Hotel Professionals Management Group (w ostatnim czasie HPMG wprowadziła na rynek dwa hotele marki Hampton by Hilton: w Gdańsku-Oliwie oraz w Oświęcimiu. Firma zarządza również obiektem Warsaw Moxy Praga (budowanym w ramach kompleksu Centrum Praskiego Koneser), która również zajmie się zarządzaniem i prowadzeniem obiektu.

- W przyszłym roku otworzymy park wodny , tak wyczekiwany przez gości z Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dla wielu gości pobyt w Park of Poland może być częścią dłuższej podróży, dlatego też chcemy zaoferować im komfortowy pobyt dla całej rodziny w Suntago Village. Cieszymy się, że goście będą mogli dłużej cieszyć się tropikalnym klimatem - powiedział Idan Greidinger, Prezes Zarządu Park of Poland.

Park of Poland zlokalizowany będzie między Warszawą a Łodzią, we Wręczy pod Mszczonowem. Dojechać do niego będzie można autostradą A2 i drogą ekspresową S8. Powierzchnia całej inwestycji wyniesie 400 hektarów, z czego park wodny zajmie 20 hektarów. Spółka GCH zamierza w ramach całego kompleksu wybudować park wodny Suntago Wodny Świat, parki tematyczne, wioskę Suntago z domkami typu Cabaña, hotele, centrum konferencyjne i handlowe, biurowce w stylu Doliny Krzemowej oraz apartamentowce.

Suntago Wodny Świat będzie pierwszym etapem kompleksu Park of Poland. W obiekcie zaplanowano trzydzieści zjeżdżalni, łaźnie termalne, baseny mineralne, kompleks spa oraz ponad dziesięć różnego rodzaju saun. Otwarcie planowane jest na pierwszą połowę 2019 roku. W parku pracować będzie około 600 osób.