Park of Poland - ceny biletów. Ile kosztuje bilet dla dziecka? Jak dojechać do Wodnego Świata?

20 lutego nastąpi długo wyczekiwane otwarcie Park of Poland. Znamy już ceny biletów, które można kupić poprzez oficjalną stronę internetową atrakcji, która wyrosła pod Warszawą. Bilet na cały dzień dla osoby dorosłej na wszystkie atrakcje kosztuje 129 - 139 zł. Zobaczcie szczegółowy cennik i atrakcje aquaparku Suntago Wodny Świat, części kompleksu Park of Poland. Szczegóły w tekście poniżej.

Suntago Wodny Świat - Ceny biletów Wodna część kompleksu Park of Poland jest jedną z najbardziej wyczekiwanych atrakcji od lat. Znajdzie się tam największy zadaszony park wodny w Europie. Informacje o kolejnych etapach budowy tej inwestycji śledzone były z wypiekami na twarzy. Znamy już ceny biletów. Dojazd do Wodnego Świata z Warszawy nie powinien przekroczyć godziny. Należy poruszać się drogą S8, a następnie zjechać na krajową 50, skąd do Park of Poland poprowadzą już drogowskazy. W przyszłości ma powstać także połączenie kolejowe do parku. Pociągi mają dojeżdżać do Mszczonowa. Ile zapłacimy za bilety do Park of Poland? Bilet całodzienny do wszystkich trzech stref dla osoby dorosłej: 129 zł (dzień roboczy) i 139 zł - weekend

Seniorzy zapłacą za bilet na cały dzień w weekend 129 zł

Bilet 4-godzinny w weekend dla osoby dorosłej kosztuje 119 zł, dla seniora 109 zł. W dzień powszedni: 109 i 99 zł

Bilet 2-godzinny dla osoby dorosłej w weekend: 99 zł, senior 89 zł. W dni robocze: 89 i 79 zł

Bilet na cały dzień do strefy Jumango dla dziecka - 79 (dzieci do 120 cm wzrostu) - 89 zł (dzieci do 16 lat)

Bilet 4-godzinny dla dziecka to strefy Jumango - 59-69 zł.

Dzieci mogą korzystać tylko ze strefy Jumango Strefa Relax i Jumango, czyli palmy, zjeżdżalnie, baseny i rozrywka, ceny biletów w weekend: Całodniowy - 124 zł (osoba dorosła bez zniżek)

4-godzinny 104 zł

Seniorzy 65 + zapłacą 114 zł za cały dzień i 94 zł za 4 godziny Bilety do jednej strefy i na kilka dni: Bilet na 2 dni do wszystkich stref dla osoby dorosłej kosztuje 258 zł

Bilet na dwa dni 4-godzinny - 218 zł

Bilet do jednej strefy w tygodniu dla osoby dorosłej - 99 zł Park of Poland - co obejmuje bilet? Cena biletu Park of Poland obejmuje wejście do wybranych stref parku (Jamango, Relax, Saunaria). Cena nie obejmuje zabiegów w Wellness & SPA, oraz produktów sprzedawanych w restauracjach i sklepach. Jeśli kupicie bilet na jedną strefę, ale chcecie wejść do innej, można to zrobić - zostanie doliczona dopłata.

Jakie atrakcje w aquaparku? Suntago - czyli wodna część Park of Poland - to rajska wyspa pośrodku Mazowsza. Ma powierzchnię 75 tysięcy mkw., czyli nieco więcej niż wieżowiec Złota 44. W środku na raz może przebywać aż dziesięć tysięcy osób. Otaczać ich będzie około 400 palm sprowadzonych z Florydy, Dominikany i Malezji. Między nimi tysiąc leżaków oraz miejsce na ręczniki. Obok dwa baseny z wodą o temperaturze 32-34 stopnie, a poza tym basen termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe.

Zjeżdżalnie

W sumie w Suntago (tak nazywa się aquapark w ramach Park of Poland) znajdą się 32 zjeżdżalnie. - Mamy tu zjeżdżalnie z pontonami 1, 2 oraz 4-osobowymi, a także tęczową zjeżdżalnię ośmiotorową, z której zjeżdża się na specjalnych matach głową do przodu - mówił nam w sierpniu Jakub Bielecki, project manager w Park of Poland. Są także te bardziej tradycyjne. Nie wszystkie będą dostępne dla dzieci. W części ustalono limit wzrostu - 120 centymetrów.

Zjeżdżalnie znalazły się w strefie nazwanej Jamango, czyli "wodna dżungla". Poza tym w tej przestrzeni znajdzie się maszyna umożliwiające surfowanie pod dachem oraz wodny plac zabaw. Znajdzie się tam również najdłuższa zjeżdżalnia w Europie o długości 320 metrów. Sauny

Ostatnią strefą rozrywki w Park of Poland będzie saunarium przypominające rzymską łaźnie. Przygotowano tam:

saunę fińską

saunę japońską

saunę z Malediw

saunę aromatyczną

grotę solną

komnatę śnieżną

akwarium saunę

wioskę egipską (będzie tam pięć saun)

łaźnie parowe

baseny witalne

calla prysznic. Dla gości przygotowano 8,5 tysiąca szafek, które znajdują się w ośmiu punktach sanitarnych. Będą one (poza prysznicami) koedukacyjne. Zobaczcie też: Park of Poland. Największy aquapark w Europie jeszcze w tym roku. Wkrótce napełnią baseny z wodą