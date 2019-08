Park of Poland. Największy aquapark w Europie jeszcze w tym roku. Wkrótce napełnią baseny z wodą

Park of Poland. Budowa największego aquaparku w Europie dobiega końca. Wkrótce rozpocznie się nalewanie wody do basenów. W środku znajdą się m.in. 32 zjeżdżalnie (w tym najdłuższa na kontynencie) oraz dwie tropikalne wyspy. To jednak nie koniec. Inwestor zapowiada, że stworzy tu park tematyczny na miarę Disneylandu.

Wodna część Park of Poland ma już wiechę. Wiązanka na najwyższym punkcie budynku oznacza, że zakończony został etap stawiania konstrukcji. W tym samym czasie dwa specjalistyczne dźwigi zamontowały blisko stu tonową konstrukcję dachu. - Spotkało się dwóch marzycieli – mówił burmistrz Mszczonowa, Józef Kurek. Mowa oczywiście Mooky Greidingerze zwanym „królem rozrywki”, który zainwestował w Park of Poland ok. 160 milionów euro (to całkowity koszt budowy) oraz o Józefie Kurku, od lat zabiegającego o tę inwestycję.

- Najtrudniej było przekonać mieszkańców. Oni nie wierzyli, że ta inwestycja może się udać – mówi Kurek. Praktycznie to samo twierdzi prezes Park of Poland zapytany o najtrudniejszy moment dla całego projektu. Szefem największego zadaszonego aquaparku w Europie jest Idan Greidinger. Realizuje on marzenia ojca, który dwa lata temu stał na wielkim polu i tłumaczył, że tu stanie wielkie centrum rozrywkowe. Słowa dotrzymał.

Park of Poland: kiedy otwarcie? Jeszcze w sierpniu pierwsze baseny zostaną napełnione wodą. Jak przyznają przedstawiciele inwestora, w listopadzie wszystko powinno być już gotowe. Potem czas na odbiory. Kiedy do wody wejdą pierwsi klienci Park of Poland? - To będzie w tym roku. Na razie nie wiemy dokładnie którego dnia. Damy Wam znać, jak tylko będziemy wiedzieć – zapewnia Idan Greidinger. Na razie nie wiadomo również ile kosztować będą bilety. Jak udało nam się dowiedzieć, przy kasie będziemy mieli możliwość wyboru jednej z trzech stref lub biletów łączonych. - Ceny będą dostosowane do rynku. Nie będziemy najtańszym aquaparkiem, ale też nie najdroższym - odpowiadają tajemniczo przedstawiciele inwestora. Polityka cenowa, jak słyszymy, jest obecnie przedmiotem dyskusji w firmie. Jakie atrakcje w aquaparku? Na początku trochę liczb. Park of Poland będzie miał powierzchnię 75 tysięcy mkw. To nieco więcej niż cały apartamentowiec Złota 44. W środku - na raz - będzie mogło przebywać dziesięć tysięcy osób. Nad utrzymaniem całego aquaparku pracować będzie ponad 500 osób, w tym ratownicy, ogrodnicy czy barmani.

Goście do środka wejdą przez wielkie przeszklone lobby, w którym znajdzie się mozaika nawiązująca do Angkor Wat - słynnej starożytnej świątyni z Kambodży. Nad ich głowami "przelatywać" będą ludzie pędzący w najdłuższej (320 m) zjeżdżalni w Europie. W okolicy recepcji czarna rura zamieni się w przezroczystą tak, żeby goście widzieli największą atrakcję. Zjeżdżalnie

W sumie w Suntago (tak nazywa się aquapark w ramach Park of Poland) znajdą się 32 zjeżdżalnie. - Mamy tu zjeżdżalnie z pontonami 1, 2 oraz 4-osobowymi, a także tęczową zjeżdżalnię ośmiotorową, z której zjeżdża się na specjalnych matach głową do przodu - wylicza Jakub Bielecki, project manager w Park of Poland. Są także te bardziej tradycyjne. Nie wszystkie będą dostępne dla dzieci. W części ustalono limit wzrostu - 120 centymetrów.

Zjeżdżalnie znalazły się w strefie nazwanej Jamango, czyli "wodna dżungla". Poza tym w tej przestrzeni znajdzie się maszyna umożliwiające surfowanie pod dachem oraz wodny plac zabaw. Obecnie zjeżdżalnie są ukończone w 65 procentach. Najwięcej pracy jest jednak pod nimi. Tam powstaje cały system wodny przez który będzie przepływać aż tysiąc metrów sześciennych wody na godzinę. Skąd wziąć tak dużą ilość wody? Inwestor sporządził kilka odwiertów termalnych. Gorąca woda wydrążona spod ziemi będzie oczyszczana, a ciepło wykorzystywane (zimą) do ogrzewania budynku. Latem wykorzystywane będą płytsze i chłodniejsze odwierty. Baseny

W dwóch połączonych halach tworzone są rajskie wyspy. W każdej z nich zasadzonych zostało po 200 palm sprowadzono z Florydy, Dominikany i Malezji. Między nimi będzie ponad tysiąc leżaków oraz miejsce na ręczniki. Obok dwa baseny z wodą o temperaturze 32-34 stopnie. Ciągną się one także poza obręb budynku. Poza tym, znajdzie się tam basen termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe.

W tym miejscu przygotowano bary (dwa przy jednym basenie, jeden przy drugim). Miłośnicy kąpieli skorzystają także ze sztucznych fal. Co ciekawe, jedna z hal basenowych ma być ogólnodostępna, druga przeznaczona wyłącznie dla osób od 16 roku życia. Dzieci będą mogły za to skorzystać z przejażdżki pontonami do pirackiej wioski (w pierwszej hali).

Spektakularnie wygląda również szklany dach, który latem rozsuwany. W ten sposób odwiedzający poczują się jak na prawdziwej rajskiej wyspie. Sauny

Ostatnią strefą rozrywki w Park of Poland będzie saunarium przypominające rzymską łaźnie. Przygotowano tam: saunę fińską

saunę japońską

saunę z Malediw

saunę aromatyczną

grotę solną

komnatę śnieżną

akwarium saunę

wioskę egipską (będzie tam pięć saun)

łaźnie parowe

baseny witalne

calla prysznic.

- Zamierzamy także włączyć jezioro do projektu. Sezon letni w Polsce się wydłuża. Chcemy wpuścić do jeziora ryby, będą rowery wodne, a także łodzie, które będzie można wypożyczyć – odpowiada Peter Dudolenski, doradca Park of Poland. Nad jeziorem powstanie plaża, a także miejsce na setki leżaków. Dla gości przygotowano 8,5 tysiąca szafek, które znajdują się w ośmiu punktach sanitarnych. Będą one (poza prysznicami) koedukacyjne. Hotele i park tematyczny Wraz z inwestycją otworzą się 92 domki modułowe oddalone nieco ponad kilometr od aquaparku. W kolejnych latach powstanie drugie tyle. Do 2021 roku gotowe powinny być dwa hotele (trzy i czterogwiazdkowy). Obecnie czekają na decyzję środowiskową. Ich budowa powinna zacząć się w połowie przyszłego roku. Ale to nie koniec. - Chcemy stworzyć naprawdę wielki park tematyczny, nieco podobny do Disneylandu. Coś, co przyciągnie tu turystów z całego świata – opowiada Greidinger. - Myślimy o parku tematycznym, a także o centrum handlowym, biznesowym czy mieszkaniach. To jednak osobny projekt niezależny od Suntago – dodaje.

Deweloper zawczasu zabezpieczył już grunty. Jak przyznaje burmistrz Mszczonowa, trzeba było wykupić ziemię od ponad dwustu właścicieli. Ten proces jest już na ukończeniu. Sam Park of Poland zajmie 20 hektarów. Do realizacji kolejnych marzeń potrzebnych jest sporo więcej miejsca. Park of Poland: jak dojechać? - Z ronda przy Park of Poland do drogi krajowej nr 50 powstała już tzw. „droga niebieska” – mówi burmistrz Mszczonowa. – We wrześniu rozstrzygniemy przetarg na kolejną. Wybrana firma rozpocznie budowę drugiej drogi, przez Marków-Świnice – dodaje. Tą pierwszą dojedziemy do węzła A2 Wiskitki, drugą do ekspresowej S8. Dodatkowo warto pamiętać, że GDDKiA w przyszłości planuje stworzenie z DK 50 drugiej obwodnicy Warszawy. Czytaj więcej: Duża obwodnica Warszawy. Nowa „ekspresówka” odciąży stolicę? Na razie jest w fazie projektowej

W przyszłości ma powstać trzeci wjazd do parku, a także połączenie kolejowe. Pociągi mają dojeżdżać do Mszczonowa. To jednak inwestycja koordynowana przez PKP. Nim powstanie koleją dotrzemy do Żyrardowa, a stamtąd busami do Park of Poland.

