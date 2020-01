Park of Poland. Rajska wyspa już gotowa. Wiemy, kiedy wielki aquapark może zostać oddany do użytku

Wszystko wskazuje na to, że Park of Poland zostanie otwarty w połowie lutego. Na początku miesiąca na terenie aquaparku pojawią się kontrolerzy. Jeśli nie będą mieli zastrzeżeń, inwestycja dostanie zielone światło. Jest zatem wielce prawdopodobne, że w czasie ferii zimowych będziemy mogli skorzystać z tropikalnej wyspy pod Warszawą.

Wygląda na to, że Park of Poland – największy kryty aquapark w Europie – zostanie otwarty w lutym. Ostatnio informowaliśmy, że na budowie wszystko jest już gotowe. Później, że otwarcie przesuwa się ze względu na trwającą rekrutację (w sumie potrzeba aż 430 osób). Jak udało nam się dowiedzieć, do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie wpłynął już wniosek od Park of Poland o pozwolenie na użytkowanie inwestycji. To ostatni dokument potrzebny do otwarcia budynku. „Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli obowiązkowej obiektu: 03.02. 2020r.- 07.02. 2020r.” - napisała nam Agnieszka Dębska-Puta, inspektor PINB. Jeśli kontrolerzy nie będą mieli uwag – w drugim tygodniu lutego Park of Poland będzie, z formalnego punktu, gotowy do otwarcia. Dokładna data uruchomienia aquaparku zależeć będzie od inwestora. Można się spodziewać, że będzie to w czasie ferii zimowych, które na Mazowszu odbywają się 10-23 lutego.

Tak wygląda skończony Park of Poland - zobaczcie zdjęcia: Jakie atrakcje w aquaparku? Suntago - czyli wodna część Park of Poland - to rajska wyspa pośrodku Mazowsza. Ma powierzchnię 75 tysięcy mkw., czyli nieco więcej niż wieżowiec Złota 44. W środku na raz może przebywać aż dziesięć tysięcy osób. Otaczać ich będzie około 400 palm sprowadzonych z Florydy, Dominikany i Malezji. Między nimi tysiąc leżaków oraz miejsce na ręczniki. Obok dwa baseny z wodą o temperaturze 32-34 stopnie, a poza tym basen termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe. Tak było na budowie Park of Poland w sierpniu

Zjeżdżalnie

W sumie w Suntago (tak nazywa się aquapark w ramach Park of Poland) znajdą się 32 zjeżdżalnie. - Mamy tu zjeżdżalnie z pontonami 1, 2 oraz 4-osobowymi, a także tęczową zjeżdżalnię ośmiotorową, z której zjeżdża się na specjalnych matach głową do przodu - mówił nam w sierpniu Jakub Bielecki, project manager w Park of Poland. Są także te bardziej tradycyjne. Nie wszystkie będą dostępne dla dzieci. W części ustalono limit wzrostu - 120 centymetrów.

Zjeżdżalnie znalazły się w strefie nazwanej Jamango, czyli "wodna dżungla". Poza tym w tej przestrzeni znajdzie się maszyna umożliwiające surfowanie pod dachem oraz wodny plac zabaw. Znajdzie się tam również najdłuższa zjeżdżalnia w Europie o długości 320 metrów. Sauny

Ostatnią strefą rozrywki w Park of Poland będzie saunarium przypominające rzymską łaźnie. Przygotowano tam: saunę fińską

saunę japońską

saunę z Malediw

saunę aromatyczną

grotę solną

komnatę śnieżną

akwarium saunę

wioskę egipską (będzie tam pięć saun)

łaźnie parowe

baseny witalne

calla prysznic. Dla gości przygotowano 8,5 tysiąca szafek, które znajdują się w ośmiu punktach sanitarnych. Będą one (poza prysznicami) koedukacyjne. Park of Poland: jak dojechać? - Z ronda przy Park of Poland do drogi krajowej nr 50 powstała już tzw. „droga niebieska” – mówi burmistrz Mszczonowa. – We wrześniu rozstrzygniemy przetarg na kolejną. Wybrana firma rozpocznie budowę drugiej drogi, przez Marków-Świnice – dodaje. Tą pierwszą dojedziemy do węzła A2 Wiskitki, drugą do ekspresowej S8. Dodatkowo warto pamiętać, że GDDKiA w przyszłości planuje stworzenie z DK 50 drugiej obwodnicy Warszawy.

Czytaj więcej: Duża obwodnica Warszawy. Nowa „ekspresówka” odciąży stolicę? Na razie jest w fazie projektowej W przyszłości ma powstać trzeci wjazd do parku, a także połączenie kolejowe. Pociągi mają dojeżdżać do Mszczonowa. To jednak inwestycja koordynowana przez PKP. Nim powstanie koleją dotrzemy do Żyrardowa, a stamtąd busami do Park of Poland.