Park of Poland. Trwa rekrutacja do największego centrum rozrywki w Polsce

Park of Poland - rekrutacja

Już wkrótce wielkie otwarcie parku rozrywki Park of Poland pod Mszczonowem. Najwcześniej, bo jeszcze pod koniec tego roku będziemy mieli szansę odwiedzić Suntago Wodny Świat - największy zadaszony park wodny.

Obecnie Park od Poland poszukuje pracowników. Potrzebny jest m.in. serwisant automatyki budynkowej/ inżynier automatyk, technolog serwisant specjalizacja: uzdatnianie wody, instalacje sanitarne i HVAC, technik – konserwator – złota rączka, kasjer, specjalista IT, ale i saunamistrz/osoba do obsługi strefy Relax & Saunaria, ratownik wodny, pracownik strefy Jamango & Galaxy, pracownik restauracji/ baru, kucharz, kosmetolog terapeuta SPA&Wellness, kierownik działu bezpieczeństwa i jakości, kierownik działu obsługi klienta oraz asystent/-ka recepcjonista/-ka ds. administracyjnych.

Co oferuje firma? Pracę w otoczeniu ponad 700 palm sprowadzonych z Florydy, Malezji i Kostaryki. "Gwarantujemy naszym pracownikom klimat tropikalnych wakacji i zadania w zgranym zespole świetnych ludzi. Dołączając do naszego zespołu zyskujesz pracę pod palmami, szorty i klapki przez cały rok" - zachęcają przedstawiciele parku. Pracownicy zyskają umowę o pracę, samochód pracowniczy, atrakcyjne benefity, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych i kulturalnych, targach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych w kraju i za granicą i możliwość dalszego rozwoju. Do tego mogą liczyć na rabaty w parku i posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie obiektu