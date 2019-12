Park of Poland wciąż szuka pracowników. Otwarcie przesunie się do wiosny 2020?

Przeciąga się budowa największego zadaszonego aquaparku w Europie. Park of Poland, w oddalonej o 30 km od Warszawy gminie Mszczonów, miał zostać otwarty do końca roku. Zapewniał o tym pod koniec sierpnia prezes Idan Greidinger, który wraz z dziennikarzami odwiedził budowę.

Cały zespół Park of Poland ma liczyć aż 430 osób. Najwięcej – 190 – pracować będzie w gastronomii. Poza tym spore zespoły tworzone są dla strefy wodnej ze zjeżdżalniami - Jamango oraz do obsługi kas.

- W tej chwili poszukujemy pracowników do gastronomii, a także obsługi do strefy wodnej Jamango i strefy Relax oraz Saunaria. Bardzo mile widziane są osoby pasjonujące się sportem, które chciałyby połączyć pasję z pracą i np. zrobić uprawnienia instruktora aqua aerobiku – mówi nam Małgorzata Karwacka, dyrektor personalny Park of Poland. Dodaje, że doświadczenie nie jest konieczne, ponieważ firma zapewnia odpowiednie szkolenia. Zrekrutowani wcześniej pracownicy (kierownicy działów i punktów gastronomicznych) przechodzą już kursy w innych parkach rozrywki grupy Wund, która doradza Park of Poland.

- Jesteśmy otwarci także na osoby z innych krajów. W tej chwili prowadzimy rozmowy między innymi z kandydatami z Ukrainy, mamy też kandydatów z bardziej egzotycznych krajów. Są to osoby, które mieszkają w Polsce lub takie, które były w naszym kraju, wyjechały, a teraz rozważają powrót, bo są zainteresowane pracą w Park of Poland – mówi nam szefowa działu personalnego.

Rekrutacja zaczęła się w połowie roku. Na początku pod uwagę brane były osoby z okolic Mszczonowa i Żyrardowa, czyli bezpośredniego sąsiedztwa aquaparku. Poza tym rekrutację kierowano do osób z Rawy Mazowieckiej, Skierniewic, Grójca, Grodziska Mazowieckiego i Sochaczewa. To jednak nie wystarczyło, więc poszukiwania poszerzono także o mieszkańców Warszawy.

Kiedy otwarcie Park of Poland?

Do otwarcia aquaparku potrzebne są nie tylko pozwolenia, ale także wyszkolona kadra. Jak słyszymy, rekrutacja będzie trwała do połowy stycznia. Potem pracownicy będą musieli przejść odpowiednie szkolenia, które trwają od tygodnia do nawet trzech miesięcy.

- Zatrudnionych mamy już 90 proc. osób, część z nich dołączy do zespołu na początku stycznia. W grudniu wprowadzaliśmy 80 pracowników, na początku stycznia będzie to kolejnych 150 osób. Później przechodzą oni szkolenia stanowiskowe i specjalistyczne. Przed otwarciem parku wszyscy będą przeszkoleni – mówi nam Karwacka.

Z tego wynika, że szkolenie pracowników potrwa co najmniej do połowy lutego. Oznacza to, że Park of Poland zostanie otwarty prawdopodobnie dopiero na wiosnę.

Co dostaną pracownicy Park of Poland?

Pracownicy otrzymają umowę o pracę. Stawki, jak słyszymy „będą adekwatne do kwalifikacji i zakresu obowiązków.” Wśród benefitów jest oczywiście bezpłatny wstęp do Park of Poland, który będzie przysługiwał po miesiącu pracy. Poza tym bezpłatna opieka medyczna oraz zniżki w restauracjach na terenie parku.