Park Praski w Warszawie powiększy się? Mieszkańcy walczą o teren po bazie ogrodniczej

Park Praski powiększy się?

Stowarzyszenie Dla Pragi wraca z tematem powiększenia Parku Praskiego o działkę przy ul. Ratuszowej 6. Ten teren został przed laty wydzielony z obszaru warszawskiego parku i przekazany na bazę ogrodniczą dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych. Po likwidacji bazy, obszar znalazł się w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ. Dziś znajdują się na nim opuszczone budynki , które obróciły się w ruinę. - Postulujemy rozbiórkę znajdujących się na tym terenie zrujnowanych budynków, rekultywację terenu, nasadzenia i włączenie działki na stałe do Parku Praskiego. Co ciekawe, podobne stanowisko jeszcze w 2016 r. prezentował Stołeczny Konserwator Zabytków, pisząc w wytycznych konserwatorskich do projektu toalety publicznej posadowionej na skraju działki: "Baza ogrodnicza od dawna nie istnieje, a zatem teren ten powinien zostać rozgrodzony, uporządkowany i powinien powrócić do parku" - apelują do władz Warszawy mieszkanki i mieszkańcy Pragi.