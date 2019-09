Park rozrywki na wzór "Disneylandu" pod Warszawą? Inwestor wykupił już ziemię. "Chcemy stworzyć wielki park tematyczny"

We Wręczy, 40 kilometrów od Warszawy, powstaje największy zadaszony park wodny w Europie. W środku kilkanaście basenów, 32 zjeżdżalnie oraz setki palm. Jego otwarcie zaplanowano na końcówkę tego roku. Suntago - bo tak nazywa się aquapark - to tylko część większego projektu nazwanego Park of Poland.

Za inwestycją wartą setki milionów euro (sam park kosztował 150 mln euro) stoi Global City Holdings. To spółka będąca drugim największym operatorem kinowym w Europie. W Polsce znana m.in. z sieci Cinema City. Jej właścicielem jest rodzina Greidingerów. Mooky Greidinger zwany "królem rozrywki" dwa lata temu opowiadał o swoich planach stojąc na polu pod Mszczonowem. Dziś jego syn Idan jest szefem Park of Poland i rozwija plany ojca. Otwarcie aquaparku zaplanowano jeszcze na ten rok. Co będzie dalej?