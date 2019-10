Park tematyczny pod Łodzią. Roller-coastery, karuzele i... "renesansowe" budynki. Otwarcie w przyszłym roku

- Przed rozpoczęciem budowy Mandorii Miasta Przygód dokładnie przyglądaliśmy się polskiemu i europejskiemu rynkowi, analizując jakie formy spędzania czasu wolnego oferują one rodzinom z dziećmi. Postanowiliśmy stworzyć takie miejsce, jakiego w Polsce jeszcze nie ma – tłumaczy Daniel Heinst, dyrektor projektu.

Mandoria Miasto Przygód. Atrakcje

Motywem przewodnim parku tematycznego będzie renesans, a konkretnie czas odkrywców. W Mandorii przeniesiemy się do miast handlowych oraz portów z czasów największych odkryć geograficznych. Atrakcje nawiązywać będą do słynnych podróżników, wielkich wypraw oraz egzotycznych dóbr sprowadzanych w XV i XVI wieku do Europy.

Mandoria, ze względu na to, że powstaje pod dachem, będzie otwarta przez cały rok. – Tworzymy ją z myślą o gościach w każdym wieku, a to oznacza, że na wszystkich atrakcjach dostępnych w naszym tematycznym parku rozrywki dorośli będą mogli bawić się razem z dziećmi – mówi Joanna Jędrzejczyk, manager Parku Mandoria.