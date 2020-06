Park Zachodni prawie gotowy. Odbiory inwestycji już w lipcu. Mimo 4-letniego opóźnienia zabraknie planowanej kawiarni

Tę sprawę będzie badać prokuratura, do której zawiadomienie złożył sam zarząd dzielnicy. Ochota posądziła wykonawcę o niezgodność dokumentacji pawilony ze stanem faktycznym.

Park Zachodni - co w nim znajdziemy?

Ochocki ratusz przekonuje, że "jeśli wszystko pójdzie dobrze", to już w te wakacje warszawiacy będą mogli w pełni korzystać z Parku Zachodniego. A co w nim znajdziemy? Między innymi: fontanny, plac zabaw, wielofunkcyjne boisko, place do gry w piłkę czy siłownię plenerową. Ponadto mała architektura typowa dla parków: ławki, kosze na śmieci, leżaki oraz huśtawki – dla dzieci oraz dorosłych. Na całym terenie posadzono wiele nowych drzew: lipy, sosny, dęby czy wiśnie. Wewnątrz alei otaczającej park zasiano trawę, a w najbliższym czasie wykonana ma zostać również nowa nawierzchnia mineralno-żywiczna.

- Widoki na cały park będzie można podziwiać z górki zlokalizowanej w środkowej jego części – przypomina rzeczniczka warszawskiej Ochoty.

Wkrótce zostanie rozpisane jeszcze jedno odrębne postępowanie przetargowe – na dodatkowe nasadzenia. Nie koliduje to jednak z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, które władze dzielnicy liczą uzyskać już w lipcu.