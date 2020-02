Parking pod Placem Powstańców. Zbuduje go prywatna firma. Będzie operatorem do 2060 roku

Parking pod Placem Powstańców

W kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski zapowiedział budowę ośmiu parkingów podziemnych w centrum. Z realizacją tej obietnicy będzie niezwykle trudno. W sierpniu, w odpowiedzi na jedną z interpelacji, wiceprezydent Robert Soszyński odpowiedzialny w ratuszu za transport napisał, że „ze względu na mniejsze niż pierwotnie zakładano zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów, do realizacji wybrano tylko dwie lokalizacje.”

Te dwie lokalizacje to Plac Wilsona, gdzie od 2005 roku podziemna przestrzeń czeka na gospodarza, a także Plac Powstańców Warszawy. W tym drugim przypadku pod koniec zeszłego roku ogłoszono przetarg. Teraz podpisana zostanie umowa z firmą IMMO Park, która jako jedyna złożyła ofertę.

Zgodnie z umową, firma wykopie czteropoziomowy parking pod Placem Powstańców Warszawy. Znajdzie się tam miejsce na 420 samochodów. Koszt budowy szacowany jest na ok. 86 mln zł, a cała inwestycja powinna zakończyć się w ciągu czterech lat. IMMO, w zamian za stworzenie parkingu, będzie mogła go użytkować (pobierać opłaty za postój) przez 36 lat. Oznacza to, że umowa wygaśnie w 2060 roku. Wtedy teren wróci we władanie miasta.