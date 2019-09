Paweł Sołtys "Nieradość". Fascynujące opowieści o przeciętniakach. W ich losach czai się całe spektrum emocji

"Cały czuję się akapit temu" - pisze Paweł Sołtys na pierwszych stronach "Nieradości". Nowa książka autora jest nieco inna niż jego debiutanckie - nagradzane - "Mikrotyki". Wtedy w opowiadaniach czuć było ducha Marka Hłaski, dziś wydaje się, że Sołtys wypracował własną formę. Tytułowa "Nieradość" zdaje się odnosić do naszego powiedzenia dotyczącego starości. I na początku wydaje się, że to właśnie o tym Paweł Sołtys chce nam coś powiedzieć. To jednak nie do końca prawda.

Znów czytamy opowiadania, i znów zgłębiamy się w nie bez reszty. "Nieradości" nie przeczytamy w jeden wieczór. To zbiór losów, życiorysów, uczuć i emocji na który potrzeba czasu. Wykraczają one zdecydowanie dalej niż zbiór "opowiadania o starości". Narrator wędruje wraz z nami. Przez chwilę zdajemy się być starowinką, która żyje tylko wspomnieniami, innym razem jesteśmy w Niedynku, wymyślonym przez autora miasteczku, to znów wracamy na Saską Kępę, do Warszawy. Jesteśmy przed wojną, to znów po. Przez chwilę nawet - takie mam przynajmniej przeczucie - stajemy się małym autorem, Pawciem, który razem z kotem Mruczkiem siedzi na kanapie u dziadka.